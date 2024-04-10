Пожилой мужчина вытащил собаку из пасти двухметрового аллигатора

Fox News: в США мужчина спас собаку из пасти двухметрового аллигатора

В США пожилой мужчина, рискуя собственной жизнью, спас собаку от напавшего на нее аллигатора. Об этом сообщает Fox News.

77-летний Арт Аувертер из города Мур-Хейвен, штат Флорида, живет на берегу реки и регулярно купается вместе со своим псом Роджером породы кане-корсо. «Он обожает воду. Когда мы выходим на улицу, он сразу идет к реке», — рассказал хозяин о пристрастии питомца. Однажды мужчина в очередной раз вышел на прогулку с собакой, и она немедленно полезла в воду. Берег реки находился примерно в двух метрах над уровнем воды, поэтому севший поодаль Аувертер потерял Роджера из виду.

Спустя несколько секунд мужчина услышал сильный всплеск. «Я сразу понял, что происходит. Потому что причина такого сильного всплеска могла быть лишь одна — большой аллигатор, напавший на Роджера», — отметил Аувертер. Мужчина подбежал к берегу и действительно увидел двухметровую рептилию, зажавшую собаку в пасти. Аувертер не раздумывая прыгнул в воду. Он забрался аллигатору на спину и попытался оглушить его, а затем схватил за верхнюю челюсть и потянул ее наверх. В результате хищник ослабил хватку и отпустил Роджера.

В этот момент внимание рептилии переключилось на мужчину. Аллигатор вцепился в левое бедро Аувертера, но тот сумел отбиться. Он схватил собаку, вытолкнул ее на берег, а затем выбрался сам. Хозяин и пес получили серьезные травмы. На бедре Аувертера осталась большая открытая рана.

Хромая, мужчина дошел до дома и попросил жену позвонить в службу экстренной помощи. Вскоре к его дому приехали парамедики, полиция и сотрудники комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды. Аувертера доставили в отделение неотложной помощи, где врачи несколько часов промывали и зашивали его рану. Аллигатора пришлось усыпить.

В настоящее время и хозяин, и пес полностью восстановились. На их телах остались шрамы. По мнению Аувертера, он смог спасти жизнь питомцу и отбиться от аллигатора благодаря хорошей физической форме. Мужчина добавил, что теперь Роджер боится заходить в реку.

Ранее сообщалось, что в США женщина стала свидетельницей того, как один аллигатор съел другого. Зоологи называют аллигаторов всеядными и подтверждают, что в дикой природе они прибегают к каннибализму и едят более мелких сородичей.

