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05:18, 10 апреля 2024Россия

Швейцарский саммит по Украине назвали позором

Депутат Госдумы Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показухой и позором
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал предстоящий швейцарский саммит по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показухой и позором. По его мнению, на встречу приедут государства «без суверенитета, которые пляшут под дудку США». Парламентарий добавил, что представители стран посетят саммит, поскольку их склонят к этому американские власти.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине. Однако в ведомстве отметили, что дата и место уточняются.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Предполагается, что ее посетят от 80 до 100 стран.

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      Марина Совина
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