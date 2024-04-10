Швейцарский саммит по Украине назвали позором

Депутат Госдумы Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показухой и позором

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал предстоящий швейцарский саммит по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине показухой и позором. По его мнению, на встречу приедут государства «без суверенитета, которые пляшут под дудку США». Парламентарий добавил, что представители стран посетят саммит, поскольку их склонят к этому американские власти.

8 апреля МИД Швейцарии подтвердил планы проведения конференции по Украине. Однако в ведомстве отметили, что дата и место уточняются.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине 16-17 июня. Предполагается, что ее посетят от 80 до 100 стран.