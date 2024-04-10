Женщина рассказала о найденных в петербургском подвале детях-маугли

Петербурженка рассказала, что заметила голого мальчика, вышедшего из подвала

Соседка рассказала о детях-маугли, которых нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге. Горожанка призналась, что один из мальчиков выбежал к ней навстречу абсолютно голым. Подробностями она поделилась в беседе с «Фонтанкой».

Россиянка отметила, что сначала побоялась идти в жилище и подозвала ребенка к себе. «Он сказал, у них очень жарко, и действительно, я когда зашла, там много труб с горячей водой, еще, естественно, ничего не перекрыто. Поэтому они и были раздеты. А так дети нормальные», — разъяснила петербурженка.

По ее словам, до этого она никогда не видела этих мальчиков. Женщине удалось узнать, что детсадовцы провели в этих условиях более четырех месяцев.

Мужчина, который присматривал за детьми, собирал в подвале компьютеры.

До этого мать мальчиков сообщила, что дети жили с отцом, хотя он не вписан в их свидетельства о рождении.

Об обнаружении трех мальчиков в возрасте двух, четырех и шести лет в петербургском подвале стало известно утром в среду, 10 апреля. С детьми жил 36-летний мужчина, у которого отсутствовали какие-либо документы на детсадовцев.