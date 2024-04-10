Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о запрошенном Россией и Украиной заседании по ЗАЭС

Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции, об этом заявили представители агентства, передает РИА Новости.

«Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной», — говорится в сообщении.

Совет управляющих МАГАТЭ соберется в штаб-квартире в четверг, 11 марта, в 15:00 (16:00 мск), оно пройдет без присутствия прессы.

9 апреля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал внеочередное заседание МАГАТЭ по ЗАЭС.

Ранее в этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции. Прилет дрона пришелся на крышу корпуса УТЦ.