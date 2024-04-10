Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по ЗАЭС
Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции, об этом заявили представители агентства, передает РИА Новости.
«Заседание созывается председателем совета в соответствии с двумя отдельными письмами на его имя, направленными в хронологическом порядке Российской Федерацией и Украиной», — говорится в сообщении.
Совет управляющих МАГАТЭ соберется в штаб-квартире в четверг, 11 марта, в 15:00 (16:00 мск), оно пройдет без присутствия прессы.
9 апреля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал внеочередное заседание МАГАТЭ по ЗАЭС.
Ранее в этот же день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал уникальный тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции. Прилет дрона пришелся на крышу корпуса УТЦ.