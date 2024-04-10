В Госдуме рассказали подробности о признанном дезертиром во время комы бойце СВО

Ошибочно признанный дезертиром боец СВО впал в кому из-за минно-взрывной травмы

Боец специальной военной операции (СВО), ошибочно признанный дезертиром, почти год лежит в коме из-за минно-взрывной травмы. Подробности о военнослужащем, который не получал положенные выплаты, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в беседе с РИА Новости.

По его словам, после получения ранения мужчину сначала доставили в госпиталь в Белгороде, а затем перевезли в Пушкин Ленинградской области. На данный момент улучшений в его состоянии нет. Политик заверил, что, если семье мужчины еще не поступили выплаты, то в ближайшее время поступят. «Мы на контроле держим ситуацию, с родственниками переписываемся, перезваниваемся», — сообщил Иванов.

Он напомнил, что получил ответ от военной прокуратуры, в котором говорится, что ведомство выявило нарушения в части выплат, однако «там есть формальности». «Деньги должны на какой-то счет переходить», — объяснил парламентарий.

О том, что бойца СВО из Сухого Лога Свердловской области, который почти год лежит в коме, признали самовольно оставившим часть, Иванов сообщил 9 апреля. По словам депутата, об этом стало известно после того, как он обратился в военную прокуратуру по поводу положенных военнослужащему выплат. До этого солдату отказывались восстанавливать потерянный на поле боя паспорт, требуя от него самостоятельно явиться в миграционную службу.

Ранее, в сентябре 2023 года, Иванов рассказал о другом участнике спецоперации, который год не получал выплаты из-за своих фамилии, имени и отчества. Как выяснилось, в одном с ним подразделении числился полный тезка военнослужащего. Из-за путаницы в базу данных «Алушта», через которую проходит все материально-техническое обеспечение военных, внесли только одного человека.