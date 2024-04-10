В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить зону паводков

Песков: Путин пока не планирует посещать зону паводков

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зону паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Глава государства сосредоточен на координации властей в борьбе с наводнением, заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин постоянно получает информацию о происходящем в зоне подтопления.

Ранее о ситуации в зоне паводков Путину доложили руководители Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. В связи со складывающейся обстановкой, которую в Кремле оценили как сложную, в Оренбургскую область по решению президента был командирован министр строительства Ирек Файзуллин.