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14:30, 9 апреля 2024Россия

Путин принял решение по паводкам в Оренбургской области

Песков: Путин решил командировать в Оренбуржье министра строительства Файзуллина
Ирек Файзуллин

Ирек Файзуллин. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин принял решение командировать в Оренбургскую область, где складывается сложная ситуация с паводками, министра строительства Ирека Файзуллина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Руководителя Минстроя глава государства поручил командировать в Оренбуржье по итогам телефонного разговора с губернатором российского региона Денисом Паслером, уточнил Песков. По его словам, министр проинформирует жителей о предстоящей работе по восстановлению поврежденной паводком инфраструктуры.

«Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — сообщил пресс-секретарь президента.

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Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, там действует режим ЧС федерального масштаба. Регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке, заявлял начальник нижегородского главка МЧС Валерий Синьков. По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в регионе улучшится не раньше 25 апреля.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 регионах России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены, добавлял он. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Глава ведомства призвал жителей серьезно отнестись к прогнозам по подтоплениям и вовремя эвакуироваться.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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