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19:44, 10 апреля 2024Наука и техника

В Польше рассказали о новом опасном оружии России

Interia: Россия начала применять наземные дроны для минирования

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вооруженные силы России начали применять наземные дроны для минирования в зоне специальной военной операции. О новом российском оружии рассказало польское издание Interia.

Отмечается, что аппарат, который выглядит как кустарное изделие, может быть чрезвычайно опасным. Беспилотник получил пусковую установку на девять мин. Под воздействием тока пороховой заряд в ячейке установки воспламеняется и происходит пуск противопехотной мины. Это позволяет создать минное поле перед оборонительными позициями.

«Система позволяет последовательно устанавливать мины, достаточно перемещать наземный дрон на 8-10 метров после каждого выстрела, чтобы создать таким образом минное поле произвольных размеров», — пишет издание.

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В марте стало известно, что оператор российского FPV-дрона уничтожил роботизированную платформу THeMIS Вооруженных сил Украины. Беспилотник, разработанный эстонской компанией Milrem Robotics, может нести до 1200 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что в России работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Аппарат, для которого не будут критичны перевороты, сможет нести две мины ТМ-62.

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      Даниил Иринин
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