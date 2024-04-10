В России ответили на публикации о блокировке эсминца ВМС США близ Кубы

Обозреватель Шлепченко назвал фейком блокировку американского эсминца близ Кубы

Военный обозреватель Влад Шлепченко посчитал фейковой историю о российском корабле, заблокировавшем американский эсминец недалеко от берегов Кубы. Об этом он заявил в беседе с «Царьградом».

9 апреля в соцсетях распространился пост, в котором цитировалось якобы заявление госсекретаря США Энтони Блинкена с осуждением блокировки российским кораблем американского эсминца у берегов Кубы.

По словам Шлепченко, на эту ситуацию с судном ВМС США не отреагировали американские издания, что в подобном случае было бы неизбежно. Кроме того, у Блинкена на повестке дня стоит урегулирование конфликта в Израиле и борьба с китайскими компаниями, подчеркнул эксперт.

Вопросы у обозревателя возникли и к информации о самом эсминце.

«Я понимаю, что автору этого гениального поста далеко не очевидно, что боевые корабли не болтаются по океану, как известная субстанция в проруби. Они приписаны либо к флотам, либо к оперативным соединениям и выполняют определенные задачи, которые расписаны на пять шагов вперед, а то и на десять», — подчеркнул Шлепченко.

По его словам, из-за этого сообщение можно считать фейком. Кроме того, после распада СССР отечественные корабли не дежурят на Кубе, заключил обозреватель.

В данный момент флот США сталкивается с проблемами в Красном море. Хуситы атакуют американские корабли с помощью крылатых и баллистических ракет.

