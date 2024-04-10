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12:57, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

В США указали на занижение Белым домом данных о помощи Украине

ТАС: администрация Байдена признала, что занизила данные о помощи Киеву

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Обозреватель Брэдли Девлин в материале для The American Conservative (ТАС) написал, что администрация президента США Джо Байдена признала значительное занижение данных об объемах помощи, выделенной Украине.

По его словам, размер суммы, которую Вашингтон потратил на поддержку Киева, является «одним из самых больших секретов» Белого дома. Девлин подчеркнул, что Конгресс в течение года неоднократно пытался получить от администрации Байдена правдивые данные о помощи Украине.

В результате административно-бюджетное управление признало, что сумма составила 111 миллиардов долларов. Однако с учетом дополнительной информации от управления, объем оказываемой помощи увеличился до 125 миллиардов минимум. «Неудивительно, ведь на кону стоят не деньги [главы административно-бюджетного управления Белого дома] Шаланды Янг или Джо Байдена, а деньги американского народа», — заключил Девлин.

Ранее республиканский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что США тратят на Украину 80 тысяч долларов в секунду, что непозволительно много.

9 апреля член Сената Конгресса США Эрик Шмитт рассказал, что администрация Байдена может запросить у Конгресса на оказание помощи Киеву еще 100 миллиардов долларов.

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      Варвара Кошечкина
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