В Волгограде восстановили работу пострадавшего от атаки беспилотника НПЗ

«Лукойл»: установка переработки нефти на волгоградском НПЗ возобновила работу

В Волгоградской области возобновил работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании «Лукойл», пострадавший от атаки беспилотника в начале года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника в компании, после восстановления установки первичной переработки нефти объект работает штатно на проектной мощности.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о возгорании на территории предприятия 3 февраля. По его словам, пожар на НПЗ случился в результате падения обломков беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья», — заявил он тогда.

В МЧС по Волгоградской области сообщали, что в результате происшествия никто не пострадал. Представители компании поясняли, что производственный процесс нефтезавода не нарушен и предприятие работает в плановом режиме.