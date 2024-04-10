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17:10, 10 апреля 2024Экономика

В Волгограде восстановили работу пострадавшего от атаки беспилотника НПЗ

«Лукойл»: установка переработки нефти на волгоградском НПЗ возобновила работу

Фото: www.volganet.ru / Wikimedia

В Волгоградской области возобновил работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании «Лукойл», пострадавший от атаки беспилотника в начале года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника в компании, после восстановления установки первичной переработки нефти объект работает штатно на проектной мощности.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о возгорании на территории предприятия 3 февраля. По его словам, пожар на НПЗ случился в результате падения обломков беспилотника, сбитого средствами противовоздушной обороны.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья», — заявил он тогда.

В МЧС по Волгоградской области сообщали, что в результате происшествия никто не пострадал. Представители компании поясняли, что производственный процесс нефтезавода не нарушен и предприятие работает в плановом режиме.

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      Вячеслав Агапов
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