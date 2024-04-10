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06:35, 11 апреля 2024Спорт

Врач оценил необходимость применения добавок и спортивного питания для любителей

Фото: This Supplement Sucks / Unsplash

Главный внештатный специалист по спортивной медицине Минздрава Свердловской области Михаил Чулошников оценил необходимость применять специальные добавки и спортивное питание людям, которые тренируются на любительском уровне. Его слова приводит «Областная газета».

Он отметил, что использование фармакологии необходимо только профессиональным спортсменам. «Достаточно хорошего, правильного, рационального меню. Спортивное питание нужно атлетам в условиях интенсивных тренировок, длительной соревновательной сессии», — добавил врач.

Чулошников также сделал выбор между тренировками в помещении и на улице. «Тренировка в зале не заменит тренировку на свежем воздухе. Здесь мы подключаем еще и закаливающие процедуры: нахождение на улице, прогулки, солнечные ванны, в теплое время года — водные процедуры», — добавил он.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров назвал главные ошибки тех, кто начинает соблюдать ЗОЖ. По его словам, первой ошибкой является питание. Он также рассказал, что многие новички сходу чрезмерно увлекаются физическими нагрузками.

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      Алексей Гусев
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