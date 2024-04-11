В России предупредили об усталости банкиров

Глава «Эксперт РА» Чекурова рассказала о возможности сдачи лицензий банкирами

В текущем году часть банковских лицензий может быть добровольно сдана собственниками, потому что банкиры устают от работы на рынке. О возможности такой тенденции в комментарии РИА Новости предупредила глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По ее словам, конкуренция между банками растет в первую очередь на поле технологий, а IT-сфера требует очень крупных вложений с достаточно продолжительной окупаемостью. Из-за этого владельцы банков задумаются о переходе в другие отрасли.

Чекурова рассказала, что банковский бизнес в России становится все менее прибыльным, интерес к нему падает и предприниматели скорее будут пытаться выходить из него тем или иным способом. В качестве предполагаемого тренда она назвала продажу банков маркетплейсам, а не ликвидацию или поглощение.

Она признала, что вряд ли таких случаев будет много, но площадки заинтересованы в своих банковских структурах. «Им нужно проводить расчеты, а потенциальный риск нарушения "антиотмывочного" закона требует особого контроля, который обеспечивают банки под надзором Банка России», — объяснила Чекурова.

В феврале Банк России прервал продолжительную паузу в деле расчистки банковского сектора и отозвал лицензию у Киви Банка. В марте такое же решение было принято в отношении банка «Стрела». При этом в регуляторе подчеркивают, что речь идет о единичных случаях, а не о новой кампании.