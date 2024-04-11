Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 11 апреля 2024Экономика

В России предупредили об усталости банкиров

Глава «Эксперт РА» Чекурова рассказала о возможности сдачи лицензий банкирами

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В текущем году часть банковских лицензий может быть добровольно сдана собственниками, потому что банкиры устают от работы на рынке. О возможности такой тенденции в комментарии РИА Новости предупредила глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

По ее словам, конкуренция между банками растет в первую очередь на поле технологий, а IT-сфера требует очень крупных вложений с достаточно продолжительной окупаемостью. Из-за этого владельцы банков задумаются о переходе в другие отрасли.

Чекурова рассказала, что банковский бизнес в России становится все менее прибыльным, интерес к нему падает и предприниматели скорее будут пытаться выходить из него тем или иным способом. В качестве предполагаемого тренда она назвала продажу банков маркетплейсам, а не ликвидацию или поглощение.

Она признала, что вряд ли таких случаев будет много, но площадки заинтересованы в своих банковских структурах. «Им нужно проводить расчеты, а потенциальный риск нарушения "антиотмывочного" закона требует особого контроля, который обеспечивают банки под надзором Банка России», — объяснила Чекурова.

В феврале Банк России прервал продолжительную паузу в деле расчистки банковского сектора и отозвал лицензию у Киви Банка. В марте такое же решение было принято в отношении банка «Стрела». При этом в регуляторе подчеркивают, что речь идет о единичных случаях, а не о новой кампании.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

      Названы причины появления распространенной проблемы с тормозами автомобиля

      Глава Минстроя раскритиковал ставшую причиной наводнения в Орске дамбу

      Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

      Пятимесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в России

      На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

      В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше