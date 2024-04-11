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13:12, 11 апреля 2024Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о премиальных в 90-х

Экс-футболист Есипов о премиальных в 90-х: один раз выиграл, и можно заканчивать

Фото: Valery Esipov / Reuters

Бывший футболист сборной России Валерий Есипов рассказал о премиальных в клубах в 90-х. Его слова приводит Sport24.

Есипов заявил, что за победу клуб мог выплатить от 500 до 1500 долларов. «Один раз выиграл, и вот у тебя уже две вишневые девятки, можно заканчивать с футболом», — отметил экс-игрок.

Во время карьеры Есипов на клубном уровне представлял курский «Авангард», воронежский «Факел», киевское «Динамо», волгоградский «Ротор» и подмосковный «Сатурн». За сборную России он сыграл в пяти матчах.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев пожаловался на смешную пенсию. «На такую пенсию можно либо дома сидеть, либо погибнуть», — посчитал он.

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      Дарья Коршунова
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