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23:08, 11 апреля 2024Мир

Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

Евродепутаты устроили демарш против Совета ЕС из-за Украины

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Евродепутаты устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Киева системами противоракетной обороны. Об этом сказано в пресс-релизе Европарламента, пишет РИА Новости.

«Депутаты проголосовали за то, чтобы перенести голосование по утверждению расходов Совета ЕС на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем ПВО», — сказано в сообщении.

За это решение проголосовали 515 депутатов. При этом 62 голоса оказались против, еще 20 воздержались.

Депутаты с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95 процентов бюджета ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может выделить Украине больше изначально запланированных 50 миллиардов евро, если США прекратят поддержку Киева.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что США помогают Киеву не из любви к украинцам, а исходя из желания сохранить собственное доминирование в мире, в то время как задачей Европейского союза остается обеспечивать Украину оружием.

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      Марина Совина
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