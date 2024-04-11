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19:42, 11 апреля 2024Мир

Крупнейшая партия Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций

Крупнейшая партия Швейцарии призвала отменить санкции, не принятые СБ ООН
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Крупнейшая в парламенте партия Швейцарии «Демократический союз центра» призвала отменить все введенные страной ограничительные меры, которые не были приняты в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН, в том числе антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

«Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (СБ ООН)», — утверждается в заявлении.

Инициатива собрала достаточное количество подписей, чтобы правительство рассмотрело проведение референдума по этому вопросу.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило недоверие к Швейцарии как к площадке конференции по Украине из-за ее проукраинской позиции и поддержки антироссийских санкций.

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      Елизавета Мытарева
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