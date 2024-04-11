Крупнейшая партия Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций

Крупнейшая партия Швейцарии призвала отменить санкции, не принятые СБ ООН

Крупнейшая в парламенте партия Швейцарии «Демократический союз центра» призвала отменить все введенные страной ограничительные меры, которые не были приняты в рамках Совета Безопасности (СБ) ООН, в том числе антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

«Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (СБ ООН)», — утверждается в заявлении.

Инициатива собрала достаточное количество подписей, чтобы правительство рассмотрело проведение референдума по этому вопросу.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило недоверие к Швейцарии как к площадке конференции по Украине из-за ее проукраинской позиции и поддержки антироссийских санкций.