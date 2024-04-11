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15:30, 11 апреля 2024Мир

МИД пообещал ответить двойным противодействием на планы США по ракетам в АТР

Рябков: РФ ответит двойным противодействием на планы США разместить ракеты в АТР
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Москва ответит «двойным противодействием» на планы Вашингтона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел России в Пекин, на "двойное сдерживание" мы можем и должны ответить "двойным противодействием"», — констатировал он.

Ранее замглавы МИД рассказал, что Россия может пересмотреть односторонний мораторий 2018 года на размещение ракет средней и меньшей дальности как один из элементов противодействия. По его словам, к пересмотру моратория может привести размещение США ракет на острове Гуам, который является заморской американской территорией.

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      Виктория Кондратьева
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