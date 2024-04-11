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18:54, 11 апреля 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на делящихся с Россией координатами ВСУ жителей

Небензя: жители ряда украинских городов активно делятся с РФ координатами ВСУ

Фото: Reuters

Жители некоторых украинских городов начали активно делиться с Россией координатами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные жалуются на то, что жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с российскими военнослужащими координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов. Небензя отметил, что происходящее явно показывает подлинное отношение гражданского населения.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что украинцы просят Россию помочь вернуть детей, изъятых в странах Европейского союза. Она указала, что находящиеся за рубежом российские дипломаты регулярно получают от граждан Украины соответствующие просьбы. Родители сообщают, что Киев отказывается помочь вернуть им отобранных социальными службами ЕС детей.

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      Алина Гончарова
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