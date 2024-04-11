Небензя заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины

Небензя: удары по ТЭК Украины — ответ на удары Киева по газовой отрасли

Удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины являются ответом на удары Украины по российской энергетической отрасли. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Небензя прокомментировал удары ВС России по объектам критической инфраструктуры Украины. Он также подчеркнул, что Россия затронет тему ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) на заседании Совбеза ООН 15 апреля.

Ранее Небензя призвал мировое сообщество осудить ВСУ за удар по Запорожской АЭС. По его словам, Запад должен понести ответственность за действия властей Киева.