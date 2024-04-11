Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

Новая жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что супруги посетили торжество по поводу дня рождения певца Ty Dolla Sign в Западном Голливуде, США. При этом 29-летняя избранница Уэста выбрала для выхода в свет белое мини-платье с широким вырезом до паха и отказалась от бюстгальтера. Отмечается, что в подобном наряде отмечала свое 34-летие бывшая жена рэпера — телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Кроме того, Цензори примерила таби (напоминающая копыта обувь с отделением для большого пальца — прим. «Ленты.ру») бренда Maison Margiela из коллекции 1996 года. Данное изделие представляет собой кожаные подошвы с каблуками, которые предполагается прикреплять к стопам клейкой лентой.

В марте Цензори также появилась на публике в откровенном наряде в стиле телезвезды Ким Кардашьян.