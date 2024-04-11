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07:01, 11 апреля 2024Забота о себе

Популярный метод профилактики инфекций после секса оказался мифом

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Мочеиспускание и спринцевания после полового акта не защищают от цистита и других инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Об этом заявил уролог и хирург из Нью-Йорка (США) Янив Лариш изданию HuffPost.

Лариш указал, что рекомендация сходить в туалет сразу после полового контакта широко известна и популярна даже в медицинской среде. По его словам, многие врачи советуют своим пациентам, особенно женщинам, поступать таким образом каждый раз после интимной близости. «Идея в том, что все вымывается. Мы ничего не имеем против мочеиспускания, но это не предотвращает ИМП. Это утверждение не имеет никаких доказательств», — заявил уролог.

Также мифом оказалось мнение, что спринцевание полезно для профилактики заболеваний мочевыводящих путей. Лариш уточнил, что нет никаких научных подтверждений эффективности этого метода.

Специалист добавил, что в случае появления симптомов инфекций — жжения, частых позывов сходить в туалет, боли внизу живота — необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение.

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