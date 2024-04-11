Пресечена террористическая атака ВСУ на российский регион
Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на российской территории. Об этом сообщило Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, около 17:40 по московскому времени российские военнослужащие сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что 11 апреля с 14:30 до 15:00 по московскому времени средства ПВО также сбили над Белгородской областью три дрона аналогичной конструкции. Помимо этого, два беспилотника военные перехватили над регионом в 13:40.
В свою очередь, губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков вечером 11 апреля сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в поле возле села Кукуевка Валуйского городского округа. ПО его словам, водитель не пострадал, однако машина загорелась.