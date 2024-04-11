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19:39, 11 апреля 2024Россия

Пресечена террористическая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного дрона в Белгородской области

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на российской территории. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 17:40 по московскому времени российские военнослужащие сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что 11 апреля с 14:30 до 15:00 по московскому времени средства ПВО также сбили над Белгородской областью три дрона аналогичной конструкции. Помимо этого, два беспилотника военные перехватили над регионом в 13:40.

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В свою очередь, губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков вечером 11 апреля сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал КамАЗ в поле возле села Кукуевка Валуйского городского округа. ПО его словам, водитель не пострадал, однако машина загорелась.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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