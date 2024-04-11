Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над двумя российскими регионами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, с 14:30 до 15:00 по московскому времени российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью и еще один — над Брянской. При помощи дронов Украина собиралась атаковать объекты на российской территории.
Ранее Минобороны сообщало, что еще два БПЛА силы ПВО перехватили над Белгородской областью в 13:40. Помимо этого, 12 дронов российские войска уничтожили над шестью российскими регионами в ночь на 11 апреля. По три беспилотника сбили в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях.
В Липецкой области дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, врезался в строящееся здание больницы в деревне Доброе и взорвался. Предположительно, беспилотник запустили в Сумской области Украины с целью атаковать аэропорт Липецка, однако БПЛА до него не долетел. Пострадавших нет.