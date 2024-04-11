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17:43, 11 апреля 2024Россия

Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над двумя российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили четыре БПЛА в Белгородской и Брянской областях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 14:30 до 15:00 по московскому времени российские военные сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью и еще один — над Брянской. При помощи дронов Украина собиралась атаковать объекты на российской территории.

Ранее Минобороны сообщало, что еще два БПЛА силы ПВО перехватили над Белгородской областью в 13:40. Помимо этого, 12 дронов российские войска уничтожили над шестью российскими регионами в ночь на 11 апреля. По три беспилотника сбили в Курской и Тамбовской областях, по два — в Белгородской области и в Мордовии, по одному — в Липецкой и Брянской областях.

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В Липецкой области дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, врезался в строящееся здание больницы в деревне Доброе и взорвался. Предположительно, беспилотник запустили в Сумской области Украины с целью атаковать аэропорт Липецка, однако БПЛА до него не долетел. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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