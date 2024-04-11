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18:15, 11 апреля 2024Экономика

Путин призвал заранее готовиться к восстановлению домов после паводка

Путин отметил первостепенную задачу по восстановлению жилья после паводков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о важности восстановления жилья в подтопленных регионах. Об этом он сказал в ходе видеосовещания по паводкам в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях, обращаясь к главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщает «Интерфакс».

«Где-то вода не пришла еще, где-то еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья прежде всего. И инфраструктуры, конечно», — сказал Путин, призвав заранее готовиться к восстановлению жилья.

Глава Минстроя заявил, что в настоящее время перед ведомствами стоит задача «притормозить» рост цен на стройматериалы.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что сумма ущерба от весенних паводков в регионе предварительно превышает 40 миллиардов рублей. По последним данным, половодье затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где в Орске 5 апреля прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов залило водой.

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      Мария Черкасова
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