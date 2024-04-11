Расправившиеся с младенцем россияне предстанут перед судом

СК: в Ростове-на-Дону будут судить родителей за убийство 8-месячной дочери

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут супруги за расправу над 8-месячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, преступление они совершили в апреле 2023 года в своей квартире на улице Платона Кляты.

Предприниматель Яков Майборода во время ссоры с женой — студенткой-педиатром Анастасией попытался ударить ее ногой, но промахнулся и попал в голову дочери, для которой удар стал летальным. Затем молодые родители расчленили тело, разложили по пакетам, чтобы вынести их на улицу.

После они обратились в полицию и заявили о пропаже ребенка. Останки девочки были обнаружены во время осмотра места жительства семейной пары. Якова и Анастасию задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.

Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.