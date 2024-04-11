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17:03, 11 апреля 2024Мир

Российский дипломат отверг проведение конференции по Украине в Швейцарии

Постпред РФ Гатилов: конференция по Украине не должна проводиться в Швейцарии
Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Мирная конференция по Украине должна проводится в нейтральных странах-посредниках, но не в Швейцарии. С таким заявлением выступил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Его цитирует РИА Новости.

«Если уже подобные встречи и организовывать, то, безусловно, на территории нейтральных стран-посредников. Ну а тут совершенно логично напрашивается вопрос: "При чем тут Швейцария?"» — подчеркнул дипломат.

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По словам Гатилова, подобные переговоры должны проводится всеми заинтересованными сторонами «не на основе бредовых односторонних ультиматумов» и «с учетом ситуации на земле».

«С одной стороны, хочется сказать — "лучше поздно, чем никогда", с другой — "иногда все-таки бывает слишком поздно"», — резюмировал он, добавив, что Швейцария проведением этой конференции пытается реабилитировать имидж «честного брокера».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в сходке по «формуле» Владимира Зеленского, которая планируется в Швейцарии.

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      Виктория Кондратьева
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