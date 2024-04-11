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17:27, 11 апреля 2024Наука и техника

Перечислены самые продаваемые смартфоны

Chaodian: iPhone 15 стал самым продаваемым смартфоном по цене 600-800 долларов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Аналитики китайской компании Chaodian перечислили самые продаваемые смартфоны в мире в ценовом диапазоне 600-800 долларов. Об этом сообщается в отчете.

Согласно данным, в четвертом квартале 2023 года iPhone 15 стал самым востребованным телефоном на рынке. Apple реализовала около 5,3 миллиона устройств. На второй позиции расположился iPhone 13 — 2,4 миллиона девайсов, на третьей — Samsung Galaxy S23 FE с 2,2 миллиона проданных гаджетов.

В топ-5 также попал iPhone 14, который был продан тиражом 1,9 миллиона гаджетов. Кроме того, в списке оказался Samsung Galaxy S23.

Всего в топ-20 самых востребованных устройств стоимостью 600-800 долларов оказалось шесть смартфонов Apple, четыре гаджета Samsung, три девайса Xiaomi, два телефона Google.

Ранее исследователи фирмы Piper Sandler рассказали о любимых гаджетах молодых людей. Самым любимым смартфоном подростков оказался iPhone — девайсом Apple пользуются 85 процентов пользователей.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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