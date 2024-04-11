В России высказались о будущем участии страны в Олимпийских играх

Депутат Журова предрекла возвращение России на Олимпийские игры

Россия рано или поздно полноценно вернется на Олимпийские игры, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она напомнила, что в истории страны были разные периоды, но во время стабилизации внешнеполитической обстановки российские спортсмены всегда показывали себя достойно на международных соревнованиях.

«Россия в принципе участвовала в Олимпийских играх намного меньше, чем другие мощные страны. В начале века нормально мы не участвовали, до 1952 года — тоже. Мы не так давно в олимпийском движении, и постоянно были какие-то проблемы. Спокойно все было только во время перемирия, но это продлилось недолго», — сказала депутат.

Напряжение в отношении России, по ее мнению, присутствовало еще и потому, что спортсмены страны всегда «будоражили» соперников и занимали высокие позиции.

«Остался еще Китай. Убеждена, что и с ними может произойти что-то похожее на нашу историю. Как и у нас, каждые игры, проходящие в Китае, пытаются бойкотировать, — напомнила Журова. — Что касается нас, мы все равно вернемся на Олимпиаду. Вопрос — когда. И будут ли Олимпийские игры выглядеть так же, как сейчас».

Ранее глава МОК предупредил, что у участников Игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге, могут возникнуть проблемы с Олимпиадой.