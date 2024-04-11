В «Авангарде» объяснили увольнение тренера по ходу серии плей-офф КХЛ

Гендир «Авангарда» Чистяков заявил, что тренера Кравца уволили не на эмоциях

Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков в своем Telegram-канале объяснил решение уволить Михаила Кравца с поста главного тренера команды по ходу серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

По словам функционера, перестановка не была спонтанной и не делалась на эмоциях. «Триггером стал общий счет в серии в тот момент. Да, конечно, это был риск. Проще всего было ничего не менять и при плохом раскладе сделать тренера крайним. Но мы взяли на себя ответственность», — заявил Чистяков.

Ранее свою отставку прокомментировал Кравец. По словам специалиста, его попросту выбросили из клуба.

Специалиста уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счете 3:0 в пользу ярославцев. Позднее омичи прекратили борьбу за титул, уступив в серии со счетом 3-4.