Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Даниил Медведев
Монте-Карло
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала. 5-й матч
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:33, 11 апреля 2024Спорт

В «Авангарде» объяснили увольнение тренера по ходу серии плей-офф КХЛ

Гендир «Авангарда» Чистяков заявил, что тренера Кравца уволили не на эмоциях

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Генеральный директор омского «Авангарда» Герман Чистяков в своем Telegram-канале объяснил решение уволить Михаила Кравца с поста главного тренера команды по ходу серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

По словам функционера, перестановка не была спонтанной и не делалась на эмоциях. «Триггером стал общий счет в серии в тот момент. Да, конечно, это был риск. Проще всего было ничего не менять и при плохом раскладе сделать тренера крайним. Но мы взяли на себя ответственность», — заявил Чистяков.

Ранее свою отставку прокомментировал Кравец. По словам специалиста, его попросту выбросили из клуба.

Специалиста уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счете 3:0 в пользу ярославцев. Позднее омичи прекратили борьбу за титул, уступив в серии со счетом 3-4.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Москве

      Путин рассказал о позиции России по переговорам с Украиной

      Лукашенко поддержал позицию России по урегулированию конфликта на Украине

      Путин высказался о российских ударах по энергообъектам Украины

      Путин прокомментировал запуск «Ангара-А5»

      В «Авангарде» объяснили увольнение тренера по ходу серии плей-офф КХЛ

      54-летняя Гвен Стефани снялась в наряде с имитацией голого тела для журнала

      Вице-президент США и премьер Японии выпили за бейсбольную команду Хиросимы

      Мировой экономике предрекли «вялое десятилетие»

      Украинцев призвали экономить энергию в вечерние часы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше