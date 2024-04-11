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19:34, 11 апреля 2024Россия

В Думе попросили главу СК взять на контроль ситуацию с жившими в подвале детьми

В ГД попросили Бастрыкина взять под контроль ситуацию с жившими в подвале детьми

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В Госдуме попросили главу Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина взять под личный контроль ситуацию с детьми-маугли, которых обнаружили в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге. О соответствующем обращении рассказала депутат Нина Останина в Telegram.

«Обратилась к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с детьми, обнаруженными в подвале дома в Санкт-Петербурге. Также прошу инициировать проверку всех подвальных помещений города, которые могут использоваться в том числе для сокрытия преступлений и удержания людей», — написала она.

По словам парламентария, поводом для обращение к Бастрыкину стал ответ управляющей компании «Жилкомсервис №1», которая обслуживает территорию дома, с проживавшими в подвале детьми. Там назвали подвал частной собственностью, а также заявили, что сотрудники УК не имели права ее посещать.

10 апреля стало известно, что в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей, которые жили в антисанитарных условиях со своим отцом. Одного из мальчиков, одетого не по погоде, заметила местная жительница, которая вызвала полицию. По словам их матери, сначала малыши ходили в частный детский сад.

Отец мальчиков в свою очередь объяснил, что забрал сыновей от матери и ее сожителя, так как дети жаловались, что их постоянно ругают. На большую квартиру у россиянина не было средств, поэтому он решил поселиться в подвале.

ЖЗЛ
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