В МИД России рассказали о контактах США по вопросу ядерного оружия в космосе

Рябков: делегации России и США поддерживают контакт по вопросу оружия в космосе

Делегации России и США на различных международных площадках поддерживают контакт по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон — администрация США — продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос», — отметил дипломат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался о размещении российского ядерного оружия в космосе. По его словам, таких планов нет. До этого ABC News сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь шла о возможном применении оружия против спутников.

В 2023 году глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с конфликтом на Украине. Он назвал это иронией и добавил, что американская сторона со времен холодной войны поддерживает «с россиянами сотрудничество по гражданской космической программе».