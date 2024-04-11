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16:33, 11 апреля 2024Мир

В МИД России рассказали о контактах США по вопросу ядерного оружия в космосе

Рябков: делегации России и США поддерживают контакт по вопросу оружия в космосе
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Делегации России и США на различных международных площадках поддерживают контакт по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтонадминистрация США — продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос», — отметил дипломат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался о размещении российского ядерного оружия в космосе. По его словам, таких планов нет. До этого ABC News сообщал, что американские разведданные свидетельствуют о якобы имеющемся у России желании разместить ядерное оружие в космосе. Речь шла о возможном применении оружия против спутников.

В 2023 году глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с конфликтом на Украине. Он назвал это иронией и добавил, что американская сторона со времен холодной войны поддерживает «с россиянами сотрудничество по гражданской космической программе».

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      Алина Гончарова
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