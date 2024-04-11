В России ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

Депутат Чепа назвал блефом слова Зеленского о планах разрушить Крымский мост

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским планы разрушить Крымский мост в ходе очередного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал слова украинского лидера блефом.

«Мы подчас слышим глупые заявления с военной точки зрения. Контрнаступление и разрушение [Крымского] моста — это абсолютно разные вещи с военной точки зрения. О контрнаступлении мы слышим с 2022 года, но оно так и не прошло. То Зеленский говорит о невозможности этого наступления (...), то говорит о его начале — это все очень странно», — сказал Чепа.

Я думаю, что это простой блеф, за которым ничего не стоит и не может стоять. Мы прекрасно видим ситуацию, и Украина проигрывает Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) есть пункт по разрушению Крымского моста в 2024 году. При этом речь идет не только о переправе через Керченский пролив, а о целом ряде инфраструктурных сооружений.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, комментируя планы ВСУ организовать новое контрнаступление, оценил эти намерения как заведомо неуспешные.

