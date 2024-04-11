Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:37, 11 апреля 2024Бывший СССР

В России ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

Депутат Чепа назвал блефом слова Зеленского о планах разрушить Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским планы разрушить Крымский мост в ходе очередного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал слова украинского лидера блефом.

«Мы подчас слышим глупые заявления с военной точки зрения. Контрнаступление и разрушение [Крымского] моста — это абсолютно разные вещи с военной точки зрения. О контрнаступлении мы слышим с 2022 года, но оно так и не прошло. То Зеленский говорит о невозможности этого наступления (...), то говорит о его начале — это все очень странно», — сказал Чепа.

Я думаю, что это простой блеф, за которым ничего не стоит и не может стоять. Мы прекрасно видим ситуацию, и Украина проигрывает

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) есть пункт по разрушению Крымского моста в 2024 году. При этом речь идет не только о переправе через Керченский пролив, а о целом ряде инфраструктурных сооружений.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, комментируя планы ВСУ организовать новое контрнаступление, оценил эти намерения как заведомо неуспешные.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      В российском регионе сработала система ПВО

      Трамп выпал из списка богатейших людей мира

      Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Apple удвоила производство iPhone в Индии

      Переписки в WhatsApp тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам

      Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше