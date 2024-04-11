ВСУ атаковали тепловодоканал Энергодара при помощи дронов

Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ дронами атаковали тепловодоканал Энергодара

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар в Запорожской области, нанеся удары по территории тепловодоканала. Об этом заявил мэр города Эдуард Сеновоз в Telegram.

«Вчера, 10 апреля в Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию водозабора КП "Тепловодоканал". Пострадавших нет. Повреждены окна, фасады зданий», — рассказал он

При этом глава города отметил, что в результате атаки населенный пункт мог остаться без водоснабжения, а также назвал недопустимыми удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что на территории подконтрольного Киеву Запорожья был нанесен удар по энергетическому объекту, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову. Представитель пророссийского подполья Лебедев сообщил, что в Запорожской области также был прилет по месту дислокации украинских военных.