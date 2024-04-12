Китайские банки начали вводить условия для платежей из России

«Известия»: банки КНР требуют раскрывать предназначения российских трансакций

При приеме платежей из России китайские банки начали запрашивать данные о возможной связи трансакции с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой, Сирией, а также Вооруженными силами (ВС). Об этом со ссылкой на документ с такими вопросами, присланный Bank of China, четвертым по величине банком страны, пишут «Известия».

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин объяснил, что ответ клиента в каком-то смысле страхует финансовую организацию от санкций США. При вопросах к ней детали операции будут переданы американским контролерам.

По его словам, соответствующие листы появляются в личном кабинете юридического лица с начала года. Место отправления платежа и валюта значения не имеют, заполнять анкету приходится даже в случае проведения средств из третьих стран.

Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил, что, помимо Bank of China, данные запрашивает, в частности, Great Wall West China Bank. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что в перспективе такой же информацией начнут интересоваться остальные китайские банки.

По словам Разумовского, официально китайская сторона сообщает о полноценном сотрудничестве с Россией, но в реальности проводить платежи становится все сложнее. Сначала перестали проходить платежи в долларах, но затем некоторые банки, например Ping An Bank и Bank of Ningbo, отказались от обслуживания трансакций в юанях.

Между тем, как выяснил «Коммерсантъ», с конца марта китайские банки блокируют оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники. Отказы поступают даже в случае долгосрочных контрактов на производство и поставку. Опрошенные участники рынка утверждают, что в апреле проблемы только усугубились и достигли пика.

До этого сообщалось, что Минфин США сменил тактику по отсечению России от международных расчетов. Теперь ведомство точечно отслеживает движения средств по корреспондентским счетам в банках любой страны и если видит какую-то активность, то угрожает вторичными санкциями непосредственно финансовой организации. С таким подходом столкнулись банки стран СНГ, Турции, ОАЭ и других.