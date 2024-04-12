The Print: российские войска наступают на всей линии фронта, уничтожая ВСУ

Экс-сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ в материале для издания The Print заявил, что Российская армия наступает на всей линии фронта, уничтожая Вооруженные силы Украины.

По его словам, после «невероятного» провала украинского контрнаступления летом прошлого года, а также освобождения Авдеевки российские войска продвигаются по всей многокилометровой линии фронта. Стратегическая цель России, убежден Каточ, состоит в том, чтобы постепенно перемолоть и ничего не оставить от ВСУ.

«Украинская армия уничтожается, и никакая помощь не сможет ее спасти. Россия выиграет эту войну; единственный вопрос сейчас в том, как далеко на запад пойдут ее войска», — заключил он.

Ранее сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Киев и его союзники должны признать, что цель выйти к прежним границам 1991 года невозможно осуществить. Также политик подчеркивал, что выделение Украине нового пакета помощи вместо принятия мер по защите границы США стало бы предательством американских интересов.