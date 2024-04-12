Избившего работницу кафе россиянина приговорили к восьми годам

На Камчатке суд приговорил работника кафе к 8 годам за избиение сотрудницы

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 41-летнего жителя Краснодарского края к восьми годам колонии строго режима за избиение сотрудницы кафе на кухне пищеблока в поселке Сокоч Елизовского района. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ. Подсудимый свою вину в полном объеме не признал. По его словам, пострадавшая его спровоцировала, поэтому он нанес ей «легкие удары» с воспитательными целями.

По версии следствия, 15 августа 2023 года пьяный осужденный поссорился с пострадавшей и начал преследовать ее по помещению кафе, называя террористкой. Желая расправиться с ней, мужчина взял три ножа и спрятал их в одежде, после чего продолжил высказывать претензии женщине. Затем мужчина начал избивать девушку и делал это даже после того, как она упала. Применять ножи он не стал.

Преступление попало на видео. На следующий день мужчину задержали.

