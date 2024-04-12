Киев попросил помощи у французских чиновников

Figaro: Украина планирует новое контрнаступление в 2025 году

Украинцы попросили французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с украинскими властями.

«Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление"», — приводит газета слова чиновника.

Уточняется, что после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание отмечает, что украинцы заинтересованы в получении зенитных ракетных комплексом SAMP/T. Собеседник издания отметил, что больше, чем в самой системе, украинцы нуждаются в ракетах.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.

29 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления.