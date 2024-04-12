Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 12 апреля 2024Мир

Киев попросил помощи у французских чиновников

Figaro: Украина планирует новое контрнаступление в 2025 году

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинцы попросили французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, который недавно участвовал в переговорах с украинскими властями.

«Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление"», — приводит газета слова чиновника.

Уточняется, что после провала контрнаступления в 2023 году украинские войска отошли на оборонительные позиции. Издание отмечает, что украинцы заинтересованы в получении зенитных ракетных комплексом SAMP/T. Собеседник издания отметил, что больше, чем в самой системе, украинцы нуждаются в ракетах.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.

29 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      ВС России уничтожили вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре

      Стало известно о желании Дзюбы перейти в китайский клуб Слуцкого

      Оборудование АИС на спутниках Sitronics успешно прошло летные испытания

      В ДНР заявили о переломе на фронте в пользу России

      Киев попросил помощи у французских чиновников

      В России предложили изменить формат Олимпийских игр

      Дачникам рассказали об изменении цен на работы на участках

      Мужчина зашел в интернет и случайно узнал неприятную правду об экс-возлюбленной

      Глава МИД Ирана рассказал Бербок об ударе по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше