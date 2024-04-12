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09:29, 12 апреля 2024Спорт

Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гонке НХЛ

Никита Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гонке НХЛ

Фото: David Kirouac / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий довел количество набранных очков за результативность в нынешнем сезоне до 141 и упрочил лидерство в бомбардирской гонке. Его ближайшим преследователем является канадец из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В его активе 137 очков.

Встреча «Тампы» с «Сенаторс» прошла в ночь на пятницу, 12 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов были сильнее канадцы.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.

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      Алексей Гусев
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