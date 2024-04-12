Молодая женщина рассказала о жизни с редким расстройством менструации

23-летняя британка Анна Сандеман рассказала о жизни с аменореей — редким расстройством, при котором не бывает менструации и которое встречается всего у одного процента женщин во всем мире. О жизни с этим диагнозом она рассказала в беседе с изданием Mirror.

По словам Сандеман, ее проблема связана с гормональными нарушениями — уровень эстрогена в ее организме слишком низкий, поэтому менструальный цикл не запускается. Из-за этого состояния у Анны почти не выросла грудь, также ее преследуют боли в животе.

Все это с подросткового возраста было причиной неуверенности молодой женщины в себе. «Быть девочкой-подростком и так трудно, от тебя ждут, что ты немедленно станешь женщиной, и отсутствие месячных заставляло меня сомневаться в своей женственности. Я думала, что если займусь сексом с парнем, мне будет неловко показывать ему свою грудь», — рассказала Сандеман.

Британке назначили медикаменты, после которых у нее однажды случилось кровотечение, однако неизвестно, повторится ли оно снова. Сейчас девушка хочет сконцентрироваться на вещах, которые не касаются секса, месячных или внешности. «Я хотела бы написать пьесу и поставить об этом театральную постановку. Кто-то сказал, что люди искусства рассказывают публике о личном, чтобы кто-то не чувствовал себя одиноким. И это то, что я бы хотела делать», — отметила она.

Ранее пожелавшая остаться анонимной американка подала в суд на маникюрный салон, поскольку считает, что мастер по маникюру заразила ее герпесом. В исковом заявлении девушка указала, что в июне 2023 года сделала в салоне акриловые ногти, после чего у нее на руках начали появляться язвы, а два пальца опухли и воспалились.