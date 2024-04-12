New York Post: молодежь назвала тени для век отличительной чертой 30-летних

Представители поколения Z назвали отличительную черту людей старшего возраста. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о тенях для век, которые, по мнению молодежи, выдают зрелый возраст. 45-летняя блогерша Дженнифер Лэтч рассказала, что ее дочь назвала тени «вещью миллениалов и людей поколения X». «Тени — только для "старых" женщин», — уточнила она в видео, набравшем 1,4 миллиона просмотров на платформе TikTok.

Комментаторы, в свою очередь, не согласились с мнением девочки, о чем написали под роликом. «Посмотрите на инфлюэнсеров-зумеров — все они делают макияжи с тенями», «Мне 22, и я постоянно пользуюсь тенями», «Молодежь все еще любит тени, просто не такие яркие», — высказывались пользователи сети.

В августе 2021 года стилистка показала разницу внешнего вида зумеров и миллениалов.