Овечкин вышел на второе место по голевым передачам в НХЛ среди россиян

Александр Овечкин вышел на второе место по голевым передачам в НХЛ среди россиян

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде проиграл «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 12 апреля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе проигравших голевой передачей отметился российский форвард Александр Овечкин. Он сделал 697-й голевой пас в карьере в НХЛ, обошел Сергея Федорова и вышел на чистое второе место по этому показателю. Лидером является форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, в его активе 794 паса.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 30 голов и 34 результативные передачи.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.