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15:24, 12 апреля 2024Россия

Появилась новая версия гибели адвоката Чикатило под Луганском

Минздрав ЛНР: адвокат Чикатило умер за рулем до приезда скорой помощи
Наталия Пащенко

Наталия Пащенко . Фото: Александр Река / ТАСС

Адвокат советского серийного маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин внезапно умер за рулем своей машины еще до приезда скорой помощи. Новую версию его гибели сообщила глава Минздрава Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко в беседе с ТАСС.

По ее словам, проезжающие мимо люди обнаружили машину с мертвым мужчиной в районе села Марьевка Свердловского муниципального округа ЛНР. «Вероятно ему стало плохо, он успел остановиться и умер», — сказала Пащенко.

Она добавила, что при осмотре погибшего были обнаружены документы на имя Марата Хабибулина. Сейчас тело находится в одном из моргов республики. Точную причину смерти адвоката определит вскрытие.

О гибели Хабибулина по дороге из ЛНР в Ростов-на-Дону стало известно в ночь на 12 апреля. Среди предполагаемых причин его смерти называлось ДТП.

Хабибулин представлял в суде интересы серийного маньяка Андрея Чикатило, совершившего с 1978 по 1990 год более 50 убийств. Процесс над преступником начался в апреле 1992 года, а 14 февраля 1994 года его расстреляли в новочеркасской тюрьме.

В декабре 2023 года стало известно, о смерти в зоне проведения специальной военной операции 55-летнего Павла Шувалова, более известного как Тулунский маньяк. Как выяснила «Лента.ру», серийный убийца заключил контракт с одной из частных военных компаний и был отправлен на линию боевого соприкосновения под Луганском, где погиб 29 мая.

ЖЗЛ
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