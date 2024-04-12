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10:30, 12 апреля 2024Россия

Пять дронов пытались атаковать российский регион

МО РФ: ПВО уничтожила пять украинских дронов в небе над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять украинских дронов, пытавшихся атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению российских военных, дроны были сбиты еще на подлете — в небе над регионом. МО уточнило, что Украина направила для атаки российских регионов дроны самолетного типа.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в военном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что сразу в трех российских регионах объявили сигнал опасности из-за возможной атаки дронов.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.

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      Марк Леонов
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