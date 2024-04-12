Раскрыта цена куртки из пакетов для рвоты

Художница Джесси Бирден продаст куртку из пакетов для рвоты за 700 рублей

Художница Джесси Бирден раскрыла цену куртки, которую она сшила из десятков пакетов для рвотных масс. Соответствующий материал публикует New York Post.

Дизайнер рассказала, что на создание пуховика ее вдохновил яркий дизайн упомянутых мешков. «В своей работе я использую много нестандартных материалов, а все эти пакеты для рвоты, в том числе винтажные, действительно выглядят уникально. Надеюсь, что мое творение даст вторую жизнь необычным пакетам», — высказалась она.

Известно, что эксклюзивный предмет гардероба Бирден изготовила к 75-летию со дня его создания. Вещь, созданную в единственном экземпляре, продадут 17 апреля за 7,5 доллара (около 700 рублей).

В январе миллионерша продала свое поношенное нижнее белье в сети.