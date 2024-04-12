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11:30, 12 апреля 2024Мир

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

МИД России: сотрудник посольства Словении объявлен персоной нон грата

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудник посольства Словении в Москве был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Отмечается, что эта мера была принята в качестве ответа на действия Словении, которая 21 марта объявила российского дипломата персоной нон грата, а позднее сообщила о его высылке из страны.

Ранее 12 марта сообщалось, что словенского посла Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России. Ее вызов связан с высылкой работника российского посольства в Любляне, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

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      Лина Пивоварова
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