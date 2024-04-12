Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

МИД России: сотрудник посольства Словении объявлен персоной нон грата

Сотрудник посольства Словении в Москве был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Отмечается, что эта мера была принята в качестве ответа на действия Словении, которая 21 марта объявила российского дипломата персоной нон грата, а позднее сообщила о его высылке из страны.

Ранее 12 марта сообщалось, что словенского посла Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД России. Ее вызов связан с высылкой работника российского посольства в Любляне, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.