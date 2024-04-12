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11:30, 12 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков

Ликвидированные во время КТО в Нальчике боевики были жителями Кабардино-Балкарии

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

В Кабардино-Балкарии следователи установили личности боевиков, которых нейтрализовали во время контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчины оказались жителями региона 1997 и 2004 годов рождения.

Режим КТО на части территории Нальчика и Черекского района ввели утром 11 апреля, чтобы пресечь и раскрыть террористический акт, а также минимизировать его последствия. В результате правоохранители ликвидировали двоих боевиков, которые состояли в международной террористической организации и планировали совершать теракты и диверсии на территории Кабардино-Балкарской Республики. После КТО следователи завели уголовное дело.

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