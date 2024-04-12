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07:07, 12 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Винницкой области Украины

В Винницкой области Украины произошли взрывы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Винницкой области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали. Воздушная тревога, воздушная тревога действует в Винницкой и Хмельницкой областях.

Утром 10 апреля стало известно о взрывах в Николаевской области. По информации подполья, российские военные нанесли удар по энергосистеме региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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