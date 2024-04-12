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21:42, 12 апреля 2024Спорт

Тарасова назвала дурой канадскую олимпийскую чемпионку

Тренер Тарасова назвала олимпийскую чемпионку Дюамель дурой за слова о Валиевой
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию, канадке Меган Дюамель которая нашла злой умысел в действиях россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Специалист назвала Дюамель дурой. «Брать и просто так говорить — не годится. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой ей не надо следить!» — заявила Тарасова.

Ранее 12 апреля Дюамель задалась вопросом, зачем Валиева принимала более 50 различных медицинских препаратов и добавок в подростковом возрасте. Она подчеркнула, что сама принимала только железо, магний и кальций.

В январе 2024 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

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