Канадская олимпийская чемпионка нашла злой умысел в действиях Валиевой

Фигуристка Дюамель нашла злой умысел в том, что Валиева принимала 50 препаратов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель нашла злой умысел в действиях россиянки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка задалась вопросом, зачем Валиева принимала более 50 различных медицинских препаратов и добавок в подростковом возрасте. Она подчеркнула, что сама принимала только железо, магний и кальций.

В январе 2024-го Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.

Дюамель в парном катании взяла одно золото олимпийских игр и дважды стала чемпионкой мира. Она неоднократно обвиняла российских фигуристов в употреблении допинга. В апреле 2023 года МИД России запретил спортсменке въезд в страну.