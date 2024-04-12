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13:10, 12 апреля 2024Россия

В Госдуме высказались об уголовном деле против правнучки летчика Чкалова

Депутат Чепа счел справедливым уголовное дело против правнучки летчика Чкалова
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Перед законом все должны быть равны, и это очень важно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о возбуждении уголовного дела против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой за призывы к терроризму.

«Конечно, Чкалов — это выдающаяся личность. Мы все чтим его память. Но хочу сказать, что перед законом все должны быть равны. Поэтому я думаю, что это будет решать суд, решать следствие. Они учтут все обстоятельства ее заявления. Но еще раз хочу сказать, что соблюдение закона — это непререкаемая вещь», — заявил Чепа.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что правнучке Чкалова Дарье Богдановой грозит до восьми лет колонии за призывающие нанести ядерный удар по Москве слова. По данным канала, против девушки уже возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

В январе Богданова заявляла, что по Москве нужно ударить ядерным оружием для «завершения конфликта». Кроме того, фигурантка собирала деньги для украинских батальонов.

Семья Чкаловых отреклась от родственницы после слов о ядерном ударе.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

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